Arbeitsreiches Wochenende für die Neustadter Polizei: In der Nacht zum Sonntag sind drei betrunkene Autofahrer erwischt worden. In allen Fällen wurden die Führerscheine sichergestellt, und die Fahrer müssen sich auf Strafverfahren einstellen.

Besonders kurios war ein Fall in Lachen-Speyerdorf. Ein Anwohner meldete der Inspektion gegen 8.30 Uhr, dass vor seinem Haus ein Auto mit laufendem Motor und eingeschalteten Scheinwerfern stehe. Hinter dem Steuer schlafe ein Mann. Eine Streife fuhr nach Lachen-Speyerdorf und traf dort einen 39-jährigen Mann wie beschrieben an. Der 39-Jährige sagte, dass er am Abend zuvor gefeiert habe und sich nun ausschlafe. Den Motor habe er gestartet, damit es nicht kalt wird. Der Test ergab 1,54 Promille.

Einen Wert von 1,34 Promille wies laut Polizeibericht ein 36-jähriger Autofahrer auf, der gegen 3.15 Uhr in der Landauer Straße kontrolliert wurde. Der Alkoholtest wurde vorgenommen, da der Mann bei der Aufnahme der Personalien nach Alkohol roch. Eindeutiger war der Fall gegen 5.25 Uhr: Da fiel einer Streife ein dunkler VW auf, der in Schlangenlinien die B39 in Richtung Innenstadt befuhr. Der 32-jährige Fahrer wurde in der Louis-Escande-Straße kontrolliert. Dabei bestätigte sich der Verdacht, denn der Test ergab 0,84 Promille.