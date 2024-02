Eine Zeugin informierte die Neustadter Polizei am Samstag gegen 0.30 Uhr, dass ein offensichtlich betrunkener Autofahrer in der Stadt unterwegs sei. Eine Streife konnte den Mann wenig später in der Maximilianstraße stoppen. Dort bestätigte sich der Verdacht. Ein Alkoholtest ergab 1,54 Promille. Der 43-Jährige habe trotzdem „äußert uneinsichtig“ reagiert. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, da der Mann „absolut fahruntüchtig“ war, so die Polizei.