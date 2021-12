Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend hat die Polizei gegen 20.10 Uhr in der Branchweilerhofstraße einen 39-jährigen Autofahrer erwischt, der ohne Führerschein und betrunken unterwegs war. Als die Polizeistreife den Mann gestoppt und nach dem Führerschein gefragt hatte, sagte der 39-Jährige, dass er gar nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Damit nicht genug: Die Polizisten nahmen aus dem Fahrzeuginneren Alkoholgeruch wahr. Ein entsprechender Test ergab 1,27 Promille. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Den Mann erwarten Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.