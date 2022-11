Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstagabend in Neustadt mit seinem Wagen in einen Bach gefahren. Laut Polizei fuhr der 55-Jährige gegen 19 Uhr mit seinem Auto vom Parkplatz an der Haltestelle Böbig über einen befestigten Fußweg in den Speyerbach. Da er dort mit dem Wagen nicht mehr weiterkam, flüchtete der Mann zu Fuß. Ein Zeuge beobachtete alles und informierte die Polizei. Eine Streife konnte den klatschnassen Mann wenig später in seiner Wohnung antreffen. Der 55-Jährige war laut Polizei stark alkoholisiert, verweigerte jedoch einen Atemalkoholtest. Als der Mann für die Entnahme einer Blutprobe mit auf die Wache kommen sollte, wehrte er sich so sehr, dass die Polizisten ihn fesseln mussten. Der Führerschein des 55-Jährigen wurde beschlagnahmt. Um die Bergung des Fahrzeugs kümmerten sich die Feuerwehr und ein Abschleppunternehmen. Diese brauchten mehrere Stunden, um das Auto aus dem Bachbett zu ziehen. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.