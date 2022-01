Kommunaler Vollzugsdienst und Polizei hatten es am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Neustadter Fußgängerzone mit einem betrunkenen E-Scooter-Fahrer, der zudem unter Drogeneinfluss stand, zu tun. Der Vollzugsdienst kontrollierte den 22-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Lambrecht, da es nicht erlaubt ist, in der Fußgängerzone mit dem E-Scooter zu fahren. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Test ergab 2,43 Promille. Außerdem räumte der 22-Jährige ein, dass er auch Drogen konsumiert hat. Auf der Polizeidienststelle wurde daher eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter, der über einen Versicherungsschutz verfügt, wurde sichergestellt. Der 22-Jährige muss sich laut Polizei nun in mehreren Straf- sowie Ordnungswidrigkeitsverfahren verantworten.