In der Ausnüchterungszelle endete für einen jungen Mann ein Einsatz des Rettungsdienstes am frühen Samstagmorgen. Nach Angaben der Polizei war sie von der Besatzung eines Rettungswagens verständigt worden, weil sich der stark alkoholisierte Mann gegen jede medizinische Hilfe wehrte und dabei sehr aggressiv wurde. Gemeinsam schafften es die Einsatzkräfte, ihn ins Krankenhaus zu bringen, wo er sein Verhalten aber nicht änderte. Daraufhin wurde er für einige Stunden von der Polizei in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung.