Ein Zeuge hat der Polizei am Nachmittag des Pfingstmontag einen voll besetzten schwarzen Mercedes gemeldet, dessen Insassen, darunter auch der Fahrer, vermutlich alkoholisiert sein sollen. Die Polizei fand das geparkte Fahrzeug – außer dem Fahrer waren noch alle Insassen darin anzutreffen. Der Fahrer, so meldete ein Zeuge, war zu Fuß geflüchtet, als er den Streifenwagen erblickte. Er versteckte sich am Hintereingang einer nahe gelegenen Bar, wo ihn die Beamten entdeckten.

2,4 Promille

Der Zeuge identifizierte den 33-jährigen Mann aus Baden-Württemberg eindeutig als Fahrzeugführer. Der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr bestätigte sich: Der Mann hatte einen Wert von 2,4 Promille gepustet. Darüber hinaus stand er vermutlich unter Einfluss von Cannabis. So fiel ein Urintest positiv auf THC aus. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein muss er abgeben und sich in einem Strafverfahren verantworten.