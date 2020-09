Einem 37-jährigen Rollerfahrer aus Neustadt ist in der Nacht auf Dienstag die Flucht vor der Polizei misslungen. Die Beamten konnten ihn an der Fußgängerbrücke an der B 38 bei Neustadt stellen. Der Mann war einer Streife wegen seiner unsicheren Fahrweise in der Nachtweide aufgefallen. Er fuhr mit seinem Roller „deutliche Schlangenlinien“, wie die Polizei berichtet. Die Aufforderung der Beamten, zwecks Kontrolle rechts ranzufahren, ignorierte der Mann. Er setzte seine Fahrt stattdessen über die Branchweilerhofstraße fort. Später nutzte er eine Fußgängerzone, die über die Bundesstraße in Richtung Mußbach führt. Am Ende des Bauwerkes war der Fluchtversuch beendet. Bei dem 37-Jährigen wurde ein Alkoholwert von 1,56 Promille gemessen. Auch Drogen hatte er konsumiert, wie in einem Schnelltest festgestellt wurde. Die Fahrzeugschlüssel musste der Mann abgeben.