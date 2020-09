Eine 36-jährige Frau aus Neustadt hat am Freitagabend gegen 23.20 Uhr in der Richard-Wagner-Straße zunächst gegen ein Auto getreten. Als die herbeigerufene Polizei eintraf, stellten die Beamten am Auto einen Schuhabdruck fest. Ob durch den Tritt ein Schaden entstanden ist, wird nach Angaben der Polizei noch geprüft. Nachdem die Polizisten die Personalien der offensichtlich alkoholisierten Frau aufgenommen hatten, setzte sich die Frau in ein Taxi. Aus dem Auto heraus beleidigte sie die Polizeibeamten, bevor das Taxi losfuhr. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.