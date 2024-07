Eine Reifenpanne in der Hauptstraße in Niederkirchen ist am späten Samstagabend einer Betrunkenen zum Verhängnis geworden. Eine Streife sah das Pannenfahrzeug. Bei der Kontrolle der 57-jährigen Autofahrerin stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab 2,44 Promille. Die Autoschlüssel wurden an eine Bekannte der Frau übergeben. Die 57-Jährige, der auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde, muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.