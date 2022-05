Eine betrunkene Autofahrerin hat die Polizei am Mittwochmorgen beschäftigt. Ihren Angaben zufolge fuhr die 31-Jährige zunächst durch die Landauer Straße in Neustadt und dann über die Anschlussstelle Neustadt-Süd auf die A65 in Richtung Landau. Laut Polizei geriet die Frau während der Fahrt mehrfach in den Gegenverkehr und stieß dabei beinahe mit entgegenkommenden Autos zusammen. Die durch Zeugen alarmierte Polizei konnte die Frau schließlich auf der A65 bei Landau stoppen. Bei der Kontrolle ergab sich, dass die Frau betrunken war: Ein Test ergab 1 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Bis zur Entscheidung des Gerichts dürfe die Frau nun „keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen“. Um den gesamten Ablauf der Fahrt am Mittwochmorgen aufklären zu können, werden weitere Zeugen oder gefährdete Fahrer gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben zu melden: Telefon 06323 9550.