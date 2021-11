Mit jeweils 1,8 Promille traten am Mittwoch gegen 19.40 Uhr zwei alkoholisierte Männer, beide Touristen, in der Maikammerer Straße gegen ein vorbeifahrendes Auto. Der 24 Jahre alte Autofahrer hielt an und wollte die Betrunkenen zur Rede stellen. Diese bedrohten ihn jedoch und beleidigten ihn laut Polizei aufs Übelste. Als die beiden bemerkten, dass der 24-Jährige die Polizei verständigte, flüchteten sie auf das Gelände eines Anwesens. Dort wurden sie wenig später von der Streife gefunden. Nach der Personalienfeststellung konnten sie ihr nahe liegendes Hotel aufsuchen. Nun müssen sie sich in einem Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung verantworten.