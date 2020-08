Mehrere Zeugen haben am Montag gegen 21.30 Uhr eine Frau dabei beobachtet, wie sie schwankend zu ihrem geparkten Auto in der Landschreibereistraße in Neustadt lief. Nachdem die 56-Jährige mit dem Fahrzeug losgefahren war, stellten sich Zeugen laut Angaben der Polizei vor das Fahrzeug, um die Weiterfahrt zu verhindern. Zudem wurde ihr der Fahrzeugschlüssel abgenommen und die Polizei informiert.

Die 56-Jährige wollte sich das nicht gefallen lassen und schlug nach einer Zeugin, die dadurch Rötungen und Kratzspuren erlitt. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von über zwei Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde einbehalten. Neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erwartet die 56-Jährige eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.