Ohne gültigen Führerschein, aber mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,47 Promille ist am Samstagmittag eine 49-jährige Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Lambrecht auf Abwege geraten. Laut Neustadter Polizeibericht war sie mit ihrem Wagen auf der B39 in Richtung Tal unterwegs, als sie in Höhe einer Bushaltestelle von der Straße auf den Grünstreifen geriet, gegen eine Betonmauer stieß und mehrere Verkehrszeichen zu Fall brachte. Das Auto musste abgeschleppt, die Straße daher kurzzeitig voll gesperrt werden.