Die Polizei hat am Freitag einen 71-jährigen, alkoholisierten Mann in Neustadt aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizeibericht war der Mann gegen 15.15 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Als die Polizisten ihn in der Spitalbachstraße ohne Anlass kontrollierten, stellten sie bei dem Neustadter Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Der Mann musste sein Fahrzeug stehen lassen und in der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Seine Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.