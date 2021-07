Ein 70-jähriger Autofahrer aus Neustadt ist in der Nacht auf Sonntag einer dahinter fahrenden Polizeistreife aufgefallen. In Geinsheim hielten die Beamten den Fahrer nach eigenen Angaben gegen Mitternacht an und kontrollierten ihn. Dabei nahmen die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von über 1,5 Promille. Dem Mann wurde schließlich auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Das Auto musste er stehen lassen, den Fahrzeugschlüssel musste er abgeben. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.