Einen 62-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim hat die Neustadter Polizei am Freitagnachmittag überprüft. Ihrem Bericht zufolge war einem anderen Verkehrsteilnehmer die unsichere Fahrweise des Mannes aufgefallen, weshalb er die Polizei verständigte. Kurz darauf wurde der Mann in einer Neustadter Bar angetroffen und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei über 1,8 Promille. Der Mann habe sich als Jäger zu erkennen gegeben und den Beamten einen geladenen Revolver ausgehändigt, den er in seiner Hosentasche hatte, so die Polizei weiter. In seinem Fahrzeug wurden außerdem mehrere Schrotpatronen gefunden. Waffe, Munition und auch der Führerschein des 62-Jährigen wurden beschlagnahmt. Zudem wurde die zuständige Waffenbehörde informiert.