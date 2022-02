Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise hat am Samstag gegen 8.30 Uhr ein Zeuge der Neustadter Polizei einen Mercedes gemeldet, der auf der A65 in Richtung Landau unterwegs war. Außerdem informierte der Zeuge die Polizei, dass Fahrer und Beifahrer des Mercedes keine Oberbekleidung tragen. In Neustadt konnte der Wegen schließlich kontrolliert werden. Der Fahrer wollte zunächst zu Fuß flüchten, wurde aber sofort von den Polizisten gestellt. Ein Alkoholtest ergab 1,5 Promille. Der Führerschein des 23-Jährigen wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Polizei machte aber keine weiteren Angaben, warum die beiden mit nacktem Oberkörper im Mercedes saßen.