Die Neustadter Polizei hat in der Nacht zum Freitag um 2 Uhr in der Martin-Luther-Straße einen 21-jährigen E-Scooter-Fahrer erwischt, der betrunken und unter Drogeneinfluss auf dem Weg zu einer Tankstelle war. Ein Alkoholtest ergab 1,2 Promille, ein Drogentest reagierte positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Den Führerschein des jungen Mannes konnte die Polizei nicht beschlagnahmen, da der 21-Jährige seine Fahrerlaubnis vor zwei Wochen wegen eines ähnlichen Delikts bereits verloren hatte. Der 21-Jährige muss sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.