Alkoholisierte Radfahrer beschäftigten die Polizeiinspektion Haßloch am Freitagabend. Zunächst wurden kurz nach 19 Uhr in der Forstgasse zwei männliche Fahrradfahrer mit unsicherer Fahrweise gesichtet und im Anschluss einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund deutlichen Alkoholgeruchs wurde ein Test durchgeführt. Das Ergebnis: 3,08 Promille bei einem der beiden, einem 61-jährigen Haßlocher, 2,57 Promille bei dem zweiten, einem 54-Jährigen. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Einen weiteren alkoholisierten Fahrer erwischte die Polizei kurz nach Mitternacht. In der Straße Schießmauer beobachteten Polizisten, wie er auf sein Fahrrad steigen und losfahren wollte. Mit einer Flasche Bier in der Hand. Bei der Kontrolle ergab sich ein Alkoholwert von 2,64 Promille.