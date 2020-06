Ein 54-Jähriger, der in der Nacht auf Donnerstag zusammen mit seiner Frau auf der B 39 von Frankeneck in Richtung Neidenfels unterwegs war, ist kurz vor Mitternacht frontal auf einen ausgeleuchteten Radlader geprallt. Dieser war auf einer Nachtbaustelle abgestellt. Laut Polizei ist bei dem Mann ein Atemalkoholwert von fast zwei Promille gemessen worden. „Dies dürfte auch erklären, weshalb der Fahrer ungebremst mit dem Radlader kollidierte und das Hindernis nicht als solches erkannte“, teilt die Polizei mit. Die Nachtbaustelle war durch mehrere Verkehrszeichen angekündigt, die Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert. Der Fahrer gab gegenüber der Polizei an, dass er durch die Beleuchtung des Radladers geblendet gewesen sei und das Hindernis nicht erkannt habe. Gegen den 54-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, außerdem wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Beifahrerin verletzte sich bei dem Aufprall leicht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 4000 Euro.