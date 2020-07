Ein 20-Jähriger aus Neustadt ist am Donnerstag gegen 20 Uhr mit seinem Elektroscooter in der Stadt gestürzt. Als die Polizei den Fall aufnehmen wollte, stellte sich heraus, „dass der junge Mann erheblich dem Alkohol zugesprochen“ und Drogen genommen hatte, heißt es im Polizeibericht. Wie es zum Sturz kam und ob eine weitere Person an dem Unfall beteiligt war, ermittelt die Polizei. Der Fahrer blieb bei dem Sturz unverletzt. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.