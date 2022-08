Eine 28-Jährige, die laut Polizei zu viel getrunken hatte, hat am Samstag auf der L499 zwischen Appenthal und dem Wanderparkplatz „Ruine Breitenstein“ ihr Auto zu Schrott gefahren, sich dabei aber nur leicht verletzt. Die Frau fuhr gegen 16.30 Uhr in Richtung Frankeneck, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und sich überschlug. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich aus dem Wrack befreien, an dem Fahrzeug entstand aber wirtschaftlicher Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei der Fahrerin Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,12 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Für die Bergung des Autos musste die L499 kurzzeitig voll gesperrt werden.