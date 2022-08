Unter Alkoholeinfluss hat eine 23-jährige Frau in der Nacht zum Donnerstag gegen 2 Uhr in Haßloch einen Unfall mit erheblichem Sachschaden verursacht. Nach Angaben der Polizei stieß die Frau aus Kaiserslautern in der Rennbahnstraße gegen zwei geparkte Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Auto gegen einen Baum gedrückt, der dadurch entwurzelt wurde. Die Fahrerin flüchtete anschließend mit ihrem schwer beschädigten Wagen, kehrte aber noch während der Fahndungsmaßnahmen zu Fuß zum Unfallort zurück. Der Grund für den Unfall war auch schnell ermittelt, so die Polizei: Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt, und sie musste zur Blutentnahme. Der entstandene Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.