Ein junger und ein jüngerer Mann haben die Neustadter Polizei beschäftigt, weil sie unter Drogeneinfluss unterwegs waren. So wurde am Freitag gegen 7.50 Uhr ein 31-Jähriger kontrolliert, der mit dem E-Scooter in der Talstraße zu seinem Arbeitsplatz wollte. Weil er sich während der Überprüfung auffällig verhielt, schlossen die Beamten auf einen „zeitnahen Betäubungsmittelkonsum“. Ein Test vor Ort bestätigte den Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Auf der Wache wurde dem 31-Jährigen eine Blutprobe entnommen, seinen E-Scooter musste er stehen lassen.

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss hatte nach Einschätzung von Zeugen ein 21-Jähriger gestanden. Anlass für diese Vermutung war, dass der junge Mann am Donnerstag gegen 21.30 Uhr durch die Goethestraße in Lachen-Speyerdorf gezogen und dann in einen Lkw geklettert war. Von dessen Ladefläche warf er mehrere Zementsäcke auf die Straße, einer davon platzte auf. Dass nicht mehr passierte, sei wohl „der direkten Ansprache aus der Ferne“ durch die Zeugen zu verdanken, mutmaßt die Polizei in ihrem Bericht. Denn der junge Mann war bereits geflüchtet, als eine Streife eintraf.