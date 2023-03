Ein nicht alltäglicher Fall hat die Neustadter Polizei am Dienstagmorgen beschäftigt. Sie kontrollierte um 10.30 Uhr in der Talstraße einen 43-jährigen Autofahrer. Schon beim Öffnen der Fahrzeugtür schlug den Polizisten starker Alkoholgeruch entgegen. Ein Schnelltest ergab 0,7 Promille. Auf der Dienststelle wurde daher zudem noch ein gerichtsverwertbarer Test vorgenommen, der einen Wert knapp unter einer Promille ergab. Der 43-Jährige gab an, dass er auf dem Weg zu einer Therapie wegen seiner Alkoholsucht sei. Der Mann muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.