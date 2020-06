Die Polizei hat am späten Dienstagnachmittag den 36-jährigen Fahrer eines Daihatsu aus dem Verkehr gezogen, bei dem eine Atemalkoholkonzentration von 2,71 Promille festgestellt wurde. Bereits gegen 13.20 Uhr war er nach Polizeiangaben auf der L 532 zwischen Mußbach und Haßloch bereits teilweise in den Graben und sehr dicht am Gegenverkehr vorbeigefahren und fast auf ein vorausfahrendes Fahrzeug geprallt. Die Polizeiinspektion Haßloch bittet um Hinweise von Zeugen des Fahrverhaltens oder von Personen, die der Daihatsu-Fahrer gefährdet oder behindert hat, unter Telefon 06324/9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de.