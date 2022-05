Alkohol in Kombination mit überhöhter Geschwindigkeit: Das ist laut Polizei Neustadt vermutlich die Ursache für einen Unfall am Montag gegen 18.10 Uhr auf der B 39 an der Weinstraße in Höhe der Autobahnanschlussstelle Neustadt-Süd. Demnach war ein 57-jährige Fahrer mit seinem Auto auf der B 39 von Geinsheim in Richtung Industriegebiet unterwegs. Im Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über den Wagen und stieß mit ihm gegen ein Verkehrsschild, bevor der Pkw auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Sollte es weitere Verkehrsteilnehmer geben, die durch ihn gefährdet wurden, sollen sich diese bei der Polizei melden, telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.