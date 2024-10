Die Polizeiinspektion Haßloch wurde am Sonntag gegen 13 Uhr darüber informiert, dass ein Betrüger in Deidesheim unterwegs sei. Der Mann klingele an Häusern und sage, dass er als Spendensammler unterwegs sei. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, konnte die beschriebene Person jedoch nicht ausfindig machen. Bei den Ermittlungen konnten die Polizisten eine Geschädigte ermitteln. Dort wurde der Tatverdächtige jedoch abgewiesen, so dass es zu keinem finanziellen Schaden kam. Ein Strafverfahren wegen versuchten Betrugs wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen oder Geschädigte, sich bei der Inspektion zu melden: Telefon: 06324 9330.