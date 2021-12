Betrügerische Anrufe erhielten laut Polizeibericht zwei ältere Haßlocherinnen am Mittwoch. Einer 83-Jährigen erklärte eine angebliche Ärztin, der Sohn sei lebensgefährlich an Covid-19 erkrankt. Die ältere Dame hat laut Polizei tatsächlich einen Sohn, reagierte aber clever und fragte nach dessen Namen. Als die Anruferin sich auf den Datenschutz berief, legte die Seniorin auf. Eine 86-Jährige ließ sich nicht beirren, als sie am Abend von einem falschen Polizeibeamten einen Anruf erhielt, der ihr von der Festnahme zweier Einbrecher berichtete. Auf die Frage, was sie damit zu tun habe, legte der Betrüger auf. Die Polizei warnt vor weiteren betrügerischen Anrufen. Im Zweifel sollte, wie es die beiden Seniorinnen gemacht haben, kritisch nachgefragt oder einfach aufgelegt werden.