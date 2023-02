Die Stadtwerke Lambrecht warnen eindringlich vor betrügerischen Anrufen. Besorgte Kunden hätten darauf hingewiesen, dass sie dubiose Telefonanrufe von angeblichen Stadtwerke-Mitarbeitern erhalten hätten. Diese hätten in zeitlichem Zusammenhang mit der kürzlich versendeten Jahresverbrauchsabrechnung gestanden, heißt es in einer Pressemitteilung der Werke. Die Anrufer hätten auch nach persönlichen Daten wie zum Beispiel den Zählernummern gefragt. „Kunden sollte das stutzig machen“, so die Werke. Solche Abfragen per Telefon machten die Stadtwerke nicht, denn die Daten lägen ja vor. „Bei der Abfrage persönlicher Daten am Telefon ist größte Vorsicht geboten. “ In Zweifelsfällen sollten sich Betroffene an den Stadtwerke-Kundenservice, Telefon 06325 189-0, wenden. Beschwerden wegen offenkundiger Betrugsanrufe könnten außerdem bei der Verbraucherzentrale oder der Bundesnetzagentur vorgelegt werden.