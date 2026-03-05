Wegen Betrugs in zwei Fällen stand ein Haßlocher vor Gericht. Das Ergebnis einer Vereinbarung hinter verschlossenen Türen: Das Verfahren ist eingestellt – vorläufig.

Betrug in zwei Fällen lautete die Anklage für einen 42-jährigen Haßlocher in einem Prozess bei Strafrichter Thomas Henn am Montag am Amtsgericht Frankenthal. Laut Anklage war er Geschäftsführer einer GmbH, die in der Baubranche tätig ist. Im Februar 2022 habe er die Firma verkauft und sei als Geschäftsführer zurückgetreten. Trotzdem habe er im Juni 2022 im Namen der GmbH mit einer anderen Firma mehrere Werkverträge abgeschlossen und sei dabei als Geschäftsführer aufgetreten. Die andere Firma habe die in den Werkverträgen vereinbarten Aufträge zwar ausgeführt, doch der Angeklagte habe die Arbeiten nicht bezahlt, so der Vertreter der Staatsanwaltschaft.

Wie er weiter ausführte, wurde nach einiger Zeit ein Vergleich geschlossen, bei dem der Angeklagte sich erneut als Geschäftsführer der GmbH ausgegeben habe. In dem Vergleich habe er zugesagt, dass die GmbH knapp 16.200 Euro zahlen wird. Obwohl die Firma, die das Geld zu bekommen hatte, dieses mehrmals angefordert habe, sei erneut nicht gezahlt worden. Der Angeklagte habe den Auftragnehmer weiter nicht darüber informiert, dass er nicht mehr Geschäftsführer der GmbH ist.

Inhaber äußert Zweifel

Mit einer anderen Firma, der die GmbH etwa 21.000 Euro schuldete, habe der Angeklagte im September 2022 in einem zivilrechtlichen Verfahren am Landgericht Frankenthal einen Vergleich geschlossen. Dies als Geschäftsführer der Firma, obwohl er das zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gewesen sei. Der Vergleich beinhaltete, dass die GmbH 10.000 Euro der geschuldeten 21.000 Euro zahlen wird. Auch dieser Betrag sei nicht gezahlt worden, so der Vertreter der Staatsanwaltschaft. Nach seinen Angaben ist der Rücktritt des Geschäftsführers im Februar 2022 erst im November 2022 im Handelsregister veröffentlicht worden.

Shahin Rahimi Azar, Rechtsanwalt des 42-Jährigen, regte ein Rechtsgespräch an. Ziel war es, hinter verschlossenen Türen eine Vereinbarung zu treffen. Nach dem Rechtsgespräch teilte Henn mit, dass das Verfahren vorläufig eingestellt werde. Der Haßlocher müsse innerhalb von sechs Monaten die rund 16.200 Euro und die 10.000 Euro zahlen. Wenn er dies tut, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Falls der 42-Jährige nicht zahlt, wird der Prozess wieder aufgenommen.

Der Inhaber einer der beiden Firmen, der als Zeuge geladen war, dessen Aussage aber wegen der vorläufigen Einstellung nicht benötigt wurde, äußerte Zweifel daran, dass der Haßlocher dieses Mal zahlen wird.