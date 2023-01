Auch in Meckenheim war am Dienstag ein falscher Spendensammler unterwegs. Laut Polizei tauchte der Mann in einem Hofladen auf und gab an, Spenden für den ortsansässigen Sportverein zu sammeln. Er konnte den Inhaber des Hofladens überzeugen, erhielt einen Bargeldbetrag in Höhe von 200 Euro und stellte eine Spendenquittung aus. Der Besitzer des Hofladens geht davon aus, dass der falsche Spendensammler in Meckenheim und Umgebung auch bei anderen angefragt hat.

Mit der gleichen Masche war, ebenfalls am Dienstag, ein Mann in der Südpfalz unterwegs, unter anderem bei verschiedenen Weingütern in Kirrweiler. Die Polizei hält es für möglich, dass zwischen den beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht. Der Spendensammler in Kirrweiler wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt, dunkelhaarig, 1,78 Meter groß beschrieben. Unterwegs war er mit einem grauen Fiat Panda mit NW-Kennzeichen.

Geschädigte im Raum Meckenheim werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der 06324 933-0 oder per E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.