„Hallo Papa, ich habe eine neue Nummer, bitte abspeichern“: So oder ähnlich beginnt eine mittlerweile gängige Betrugsmasche, bei der dem Empfänger weisgemacht wird, dass diese Nachricht vom eigenen Sohn oder der Tochter stammt. Dann folgt in der Regel die Bitte, eine Zahlung zu leisten, weil angeblich die Banking-App noch nicht funktioniere. So schenkte ein Mann aus Deidesheim nach Angaben der Haßlocher Polizei einer Whatsapp-Nachricht Glauben und überwies 833 Euro. Erst als er Kontakt zu seiner richtigen Tochter hatte, fiel der Betrug auf. Die Polizei warnt vor dieser Masche.