Die Neustadter Polizei ermittelt aktuell in drei Betrugsfällen: Im ersten Fall sind am Montag um 13 Uhr zwei unbekannte Männer in einem Geschäft für An- und Verkauf in der Hauptstraße erschienen und wollten Goldringe verkaufen. Allerdings erkannte der Ladeninhaber laut Polizei sofort, dass es sich bei den angebotenen Ringen um Fälschungen handelte. Daher schickte er die beiden Männer aus dem Laden. Bei den Ermittlungen der Polizei ergab sich, dass einer Frau in der Hauptstraße bereits ein gefälschter Ring für 450 Euro verkauft worden war. Außerdem ist laut Polizei einer anderen Frau in einem Supermarkt in der Martin-Luther-Straße ebenfalls ein gefälschter Ring zum Kauf angeboten worden. Die Frau habe jedoch nicht auf das Angebot reagiert. Die Polizei geht davon aus, dass es sich jeweils um dieselben Täter handelte. Mögliche Hinweise von Zeugen bitte an die Inspektion unter Telefon 06321 8540. Die Polizei nutzt die Fälle für eine Warnung: Man soll nie auf solche Verkaufsangebote eingehen. Sollten Personen, die Ware anbieten, sich auffällig verhalten, soll direkt die Polizei verständigt werden.