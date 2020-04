Mindestens vier Mal haben Unbekannte am Mittwoch zur Mittagszeit den sogenannten Enkeltrick in Neustadt und Umgebung versucht. Wie die Polizei mitteilt, meldeten sie sich mit Vornamen und schilderten gegenüber den vermeintlichen Opfern eine Notlage, aus der sie nur mit Hilfe von Geld oder Gold der Angerufenen herauskämen. „Hervorragend reagiert haben in allen vier Fällen die auserkorenen Angerufenen, denn sie beendeten einfach das Telefonat und informierten die Polizei über den Betrugsversuch. Bravo, alles richtig gemacht“, lobt die Neustadter Polizei und appelliert: „Gehen Sie diesen Straftätern nicht auf den Leim!“