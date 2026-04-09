Betrüger haben am Mittwochmittag in Haßloch eine 74-jährige Frau bestohlen. Laut Polizei klingelte ein Mann an der Wohnungstür der Seniorin und gab sich als Mitarbeiter einer Sanitärfirma aus, der einen Wasserrohrbruch ausschließen wolle. Die Frau ließ ihn in ihre Wohnung, da im Eingangsbereich ein Aushang auf Probleme mit der Wasserversorgung hinwies. Kurz darauf kam ein angeblicher Kollege hinzu. Während einer der Männer die Frau ablenkte, stahl der andere Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von über 5000 Euro. Die Täter wurden als dunkelhaarig, etwa 40 bis 50 Jahre alt und akzentfrei Deutsch sprechend beschrieben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Haßloch entgegen.