Nach Angaben der Polizei Neustadt haben sich in dieser Woche die Fälle gehäuft, in denen Bürger in Neustadt und den umliegenden Gemeinden angerufen wurden und dann einen vermeintlichen Mitarbeiter des Softwareriesen Microsoft in der Leitung hatten. Die Polizei betont, dass es sich dabei um eine Betrugsmasche handelt. Die falschen Microsoft-Mitarbeiter bieten telefonische Hilfe an und erkundigen sich nach Optionen für eine Leistungssteigerung der Software. Oft sprechen die Anrufer nur Englisch. Die Polizei empfiehlt ihn solchen Fällen, sofort das Gespräch zu beenden und sich auf keine Diskussionen einzulassen. Es sei wichtig, keine Passwörter, Adress- oder Kontodaten zu verraten. Denn so versuchten die Täter, an Geld zu kommen oder die Computer lahmzulegen.