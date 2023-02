In der Reihe verschiedener Trickdiebstähle gibt es rund um Neustadt wieder eine neue Masche: Diesmal gab sich die mutmaßliche Täterin als Mitarbeiterin eines Pflegedienstes aus und kam so an den Geldbeutel ihres Opfers.

Sind ältere Angehörige nicht mehr fit genug, um ihren Alltag komplett alleine zu meistern, kommen oft Pflegedienste ins Spiel. Sie unterstützen die Familien und helfen bei der Versorgung und Betreuung der Senioren. Eine wichtige und sensible Aufgabe, denn die Mitarbeiter von Pflegediensten werden so ein Stück weit selbst zum Teil einer Familie. Daher sind die Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes Rottländer in Maikammer gerade aufgebracht. Der Dienst ist vor allem südlich von Neustadt tätig. „Man kennt unsere Autos, da wir viel auf den Straßen unterwegs sind“, heißt es vom Pflegedienst. Häufig sind die Mitarbeiter auch in den Gebäuden für Betreutes Wohnen in Maikammer und kümmern sich um die dort lebenden Senioren. Daher habe sich eine Kundin des Pflegedienstes wohl auch nichts dabei gedacht, als eine Frau vor der Wohnungstür stand, meinte, dass sie Mitarbeiterin von Rottländer sei und die Wohnung betrat. Der Trickbetrug funktionierte, die Täterin erbeutete 270 Euro aus dem Geldbeutel.

Immer auf die Kleidung achten

Die Pflegedienst-Mitarbeiter sind sauer, dass Kriminelle versuchen, den Namen ihres Dienstes und generell den von allen Pflegediensten für ihre Taten zu missbrauchen. „Dabei geht es in unserer Branche doch ganz zentral um Vertrauen“, so der Pflegedienst Rottländer. Daher wurde auch die Polizei eingeschaltet, die nun die Ermittlungen aufgenommen hat. Den Mitarbeitern des Pflegedienstes Rottländer geht es aber auch darum, andere vor der neuen Masche zu warnen und Senioren zu sensibilisieren. Zwar hätten die Mitarbeiter keine Ausweise, mit denen sie ihre Tätigkeit für einen Pflegedienst belegen können. „Aber unsere Arbeitskleidung mit den Emblemen ist unser Kennzeichen.“ Der Pflegedienst habe alle seine Kunden über die Betrugsmasche informiert. Wer sich unsicher sei, ob vor der Tür wirklich der Pflegedienst-Mitarbeiter steht, „soll bei uns in der Zentrale anrufen“. Außerdem sollten die Senioren Unbekannte nie übereilt in die Wohnung lassen: „Lieber durch den Spion schauen und kurz mit der Person reden. Eigentlich sind alle unsere Mitarbeiter über die Namen und Stimmen bekannt“, rät der Pflegedienst Rottländer.

Bei der Polizei kümmert sich die Zentrale Prävention in Ludwigshafen um das Beobachten neuer Betrugsformen und das Informieren der Bevölkerung. Die Polizei kennt verschiedene Trickdiebstahl-Formen. Wichtig sei, Unbekannte am Betreten der Wohnung zu hindern. Daher sei es sinnvoll, an die vereinbarten Zeiten von Pflegedienst-Besuchen zu denken und dort im Zweifel nachzufragen. Denn: „Tricktäter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. So denken sie sich immer neue ,Schachzüge’ aus.“