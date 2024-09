Betrüger haben in den vergangenen Wochen in gleich zwei Fällen Autos im Wert von jeweils über 20.000 Euro erbeutet. Nach Angaben der Polizei hatte ein 78-jähriger Haßlocher auf einer Internetplattform seinen Ford Ranger zum Verkauf angeboten. Auf das Inserat meldete sich ein Interessent, der zum vereinbarten Besichtigungstermin kam und das Auto auch gleich kaufen wollte. Der Unbekannte zahlte 2000 Euro in bar an und übernahm das Auto. Den Restbetrag in Höhe von 20.000 Euro wollte er überweisen. Bis heute ging die Restzahlung nicht ein, und der Käufer ist telefonisch nicht mehr erreichbar. Mit der gleichen Masche erbeuteten Unbekannte einen Mercedes B200 in Weidenthal. Auch in diesem Fall machten die Täter eine Anzahlung in Höhe von 2000 Euro Den Restbetrag von 20.000 Euro wollte man per Blitzüberweisung anweisen. Auch dieses Geld ging nie ein. Leider, so die Polizei, hatten beide Geschädigte den Tätern nicht nur die Autos ausgehändigt, sondern auch alle Autoschlüssel und die Fahrzeugbriefe.

Die Kriminalinspektion Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei appelliert, beim Verkauf von Autos auf mögliche Betrugsmaschen zu achten. Dazu gehört auch, keine Fahrzeugpapiere oder Schlüssel herauszugeben, bevor die vereinbarte Zahlung eingegangen ist. Die häufigste Betrugsmasche beim Autoverkauf ist die Zahlung per Überweisung. Betrüger können Überweisungen beim Autoverkauf missbrauchen, indem sie falsche Überweisungsbestätigungen erstellen, Rückbuchungen und Stornierungen durchführen oder Phishing und Identitätsdiebstahl betreiben. Bevor man den Verkauf abschließt, sollte man sichergehen, dass der Käufer seriös ist und die vereinbarte Summe auch tatsächlich überweist. Bei Verdacht auf Betrug sollte sofort Strafanzeige bei der Polizei erstattet werden, denn schnelles Handeln ist entscheidend für den Erfolg der Ermittlungen.