Mit einer neuen Betrugsmasche hat es die Neustadter Polizei zu tun: Ihren Angaben zufolge waren am Sonntag gegen 16.45 Uhr drei Männer und eine Frau an einer Tankstelle im Weinstraßenzentrum und baten andere Tankstellen-Kunden um Diesel. Die Polizei stuft das Vorgehen der vier Verdächtigen, die in einem roten Ford Transit mit rumänischem Kennzeichen unterwegs waren, als Betrug ein. Die vier Betrüger hätten mehrere 20-Liter-Kanister dabei gehabt und aufgrund eines angeblichen Kraftstoffmangels um Diesel gebeten. Wie viel Diesel sie mit dieser Masche ergaunern konnten, ist laut Polizei noch offen, denn an der Tankstelle konnten keine Geschädigten mehr angetroffen werden. Daher bittet die Polizei Zeugen sowie Bürger, die den Unbekannten vier Diesel gegeben haben, sich bei der Inspektion zu melden: Telefon 06321 8540.