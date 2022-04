Ein 64-Jähriger aus Haßloch hat es am Mittwoch mit der Polizei zu tun bekommen, weil er seine Ladung nicht richtig gesichert hatte. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann Betonsteine mit seinem Pkw-Anhänger transportieren. Im „Biene-Maja-Kreisel“ in Haßloch verselbstständigten sich die Steine jedoch und fielen auf die Fahrbahn. Für 1,5 Stunden sicherte die Polizei den Kreisel ab, während der 64-Jährige die Steine in zwei Fuhren nach Hause transportierte – diesmal ordnungsgemäß gesichert. Er wird neben dem zu erwartenden Bußgeld vermutlich auch die Kosten des Polizeieinsatzes übernehmen müssen.