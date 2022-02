[Aktualisiert: 18.45 Uhr] Wegen mehrerer Corona-Fälle gilt für das Seniorenzentrum Paul-Gerhardt-Haus Neustadt ein Besuchsverbot bis Montag, 7. März. Das teilt die Diakonissenanstalt in Speyer mit. Am Wochenende seien bei routinemäßigen Antigen-Schnelltests mehrere Bewohner positiv getestet worden. Aktuell seien Infektionen bei vier Bewohnern PCR-bestätigt, zudem seien zehn Schnelltests positiv ausgefallen. Betroffen sei vor allem ein Wohnbereich. Auch fünf Mitarbeitende hätten sich infiziert.

Haßlocher Einrichtung wieder offen

Derweil ist das Theodor-Friedrich-Haus in Haßloch wieder für Besucher zugänglich, so die Diakonissenanstalt am Montagabend. In der Einrichtung hätten sich seit Ende Januar insgesamt 63 Bewohner auf zwei Wohnbereichen mit Sars-Cov-2 infiziert. Sieben Menschen mit schweren Vorerkrankungen seien gestorben. 32 Mitarbeitende seien positiv getestet worden. Aktuell gelten noch sechs Bewohner als infiziert. Sie würden am Dienstag per PCR getestet und weiterhin auf ihren Zimmern versorgt, so die Diakonissen. Vier Mitarbeitende befänden sich noch in häuslicher Isolation.

Das beim Landkreis Bad Dürkheim angesiedelte Gesundheitsamt hat seit Freitag für Neustadt 212 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Im Kreis Bad Dürkheim waren es 431. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße meldete das dortige Gesundheitsamt 409 neue Fälle.