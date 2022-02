Das Betretungs- und Besuchsverbot im Haßlocher Seniorenheim Theodor-Friedrich-Haus ist bis zum 7. Februar verlängert worden. Darüber hat die Einrichtung die Angehörigen der Bewohner am Mittwoch informiert. In der vergangenen Woche war festgestellt worden, dass sich zehn Bewohner eines Wohnbereichs und zwölf Mitarbeitende mit Covid-19 infiziert hatten. Daraufhin hatte sich das Theodor-Friedrich-Haus in Abstimmung mit den zuständigen Behörden zu einem Besuchsverbot entschlossen. Allen mit der Omikron-Variante infizierten Bewohnern und Mitarbeitern gehe es gut, so die Einrichtungsleitung. Alle Betroffenen hätten einen milden Krankheitsverlauf. Nur ein Bewohner habe zur Beobachtung ins Krankenhaus verlegt werden müssen.

Derweil hat das beim Kreis Bad Dürkheim angesiedelte Gesundheitsamt seit Mittwoch 90 neue Corona-Fälle in Neustadt und 154 im Landkreis registriert. Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau kamen laut dem dortigen Gesundheitsamt 240 Neuinfektionen hinzu.