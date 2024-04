Bischof Karl-Heinz Wiesemann hat die katholische Gemeinde in Neustadt besucht. Dabei wurde auch zum öffentlichen Dialogabend im Gemeindehaus St. Bernhard geladen. Wie haben die Menschen auf den Speyerer Oberhirten reagiert?

Der Kontakt zu den Menschen sei es, den er auf seiner zweitägigen Visite suche, sagt Karl-Heinz Wiesemann. „Einfach unkompliziert miteinander reden“, ist für den Bischof aus Speyer die Devise am Mittwochabend. Zu diesem Zweck kommen die Gemeindemitglieder und alle Interessierten nach dem Abendgottesdienst zum gemeinsamen Dialog im Keller des Gemeindehauses zusammen. Am Donnerstag standen dann Gespräche mit dem pastoralen Team, dem Pfarrei- und Gemeinderat sowie den Leitungen der katholischen Kindertagesstätten an, erklärt Pfarrer Michael Janson. Für Wiesemann ein wichtiger Bestandteil seines Berufs. „Nicht nur in Speyer sitzen, sondern vor Ort sein“, nennt er sein Motto.

Für die Unterstützung vor Ort ist Pfarrer Janson sehr dankbar. Er sei der Ansicht, dass die Kirche neue Konzepte brauche, um in der heutigen Zeit zu bestehen. „Wir merken, dass wir immer weniger junge Leute ansprechen“, sagt der Pfarrer. Deshalb halte er auch die Gespräche mit den Kita-Leitungen für äußerst wichtig. „Wir wollen niemanden in die Kirche drängen. Stattdessen wollen wir den Menschen klar machen, dass wir da sind und unsere Tür immer für sie offen steht.“

„Anerkennung bedeutet mir viel“

Die persönlichen Gespräche mit dem Bischof stoßen bei den Besuchern auf großen Anklang. „Ich finde es schön, dass er sich direkt unter die Menschen mischt“, so Gemeindemitglied Monika Kreiner. „Ihm ist wichtig, was an der Basis passiert“, resümieren Steffi Spiegel und Birgit Wilmer, ehemalige Mitglieder des Gemeinderats. Nach ihrem Gespräch mit dem Bischof loben sie vor allem seine „wertschätzende Art“. Hanna Andres singt im Chor der Gemeinde und hat dieses Jahr ihr Abitur an der Maria-Ward-Schule in Landau bestanden. Zu diesem Anlass hat sie sogar einen Brief des Bischofs mit lobenden Worten erhalten. Ihn heute persönlich zu treffen, sei eine große Ehre: „Die Anerkennung des Bischofs bedeutet mir viel. Es ist ein schönes Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein.“

Unter den Anwesenden ist auch Alexandra Schaupp, Ortsvorsteherin von Königsbach. Sie kenne Wiesemann schon seit Jahren. „Ich habe ihn lange nicht gesehen und freue mich, heute wieder mit ihm zu sprechen.“ Sie interessiert, was die Kirche in Neustadt für die kommenden Jahre geplant hat. Dabei sei ihr der Erhalt des Königsbacher Gemeindehauses besonders wichtig. „Das ist der einzige Ort, an dem unsere Dorfgemeinschaft zusammenkommen kann.“

Nach den Terminen am Donnerstag ging es für Wiesemann zurück nach Speyer. In fünf Jahren wird er erneut zur Visite nach Neustadt kommen.