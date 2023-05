Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei ihrer Reise in die mögliche neue Partnergemeinde Mascoutah in Illinois in den USA nutzten Bürgermeister Tobias Meyer und Frieda Frick von der Tourist Info die Gelegenheit zu einem Besuch bei Vera Heuberger, die aus Haßloch stammt.

Die 92-jährige Jüdin lebt dort in einem jüdischen Seniorenheim. Viele Mitglieder ihrer Familie haben den Holocaust nicht überlebt. Schon länger bestehe Kontakt zu der rüstigen