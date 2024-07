Vor ein paar Tagen war im Marienhaus Klinikum Hetzelstift ein Glas Sekt fällig. Der Grund war überaus erfreulich: Die Chirurgie hat den Preis für die beste Stelle für ein Praktisches Jahr für angehende Ärzte in Deutschland gewonnen.

„Akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz“ – dieser Hinweis darf auf Schreiben und auf der Homepage des Hetzelstifts nicht fehlen. Doch was heißt das eigentlich genau? „Es beinhaltet, dass wir Medizinstudenten in ihrem Praktischen Jahr bei uns im Haus ausbilden“, erklärt Christoph Justinger, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Pflichtfächer im Praktischen Jahr (PJ) sind die Chirurgie und die Innere Medizin.

Daher freut sich Justinger ganz besonders über eine aktuelle Auszeichnung, die vergangene Woche im Krankenhaus überreicht worden ist: Seine Abteilung ist zur besten PJ-Stelle in Deutschland im Pflichtfach Chirurgie gewählt worden. Vergeben wurde der Preis von der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, von den Medizin-Fachschaften und von der Ethimedis GmbH. Das Mannheimer Unternehmen ist ein Netzwerk für Mediziner.

„Vorbildliches Angebot“

Das PJ ist ein zentraler Bestandteil des Medizinstudiums. Die Studenten verbringen dabei zwölf Monate in einer Universitätsklinik oder in einer von einer Universität anerkannten Klinik – was im Fall Hetzelstift über die Uni Mainz erfüllt ist. Die Neustadter machen dabei offenbar sehr viel richtig, denn in der Begründung für die Preisverleihung heißt es mit Blick aufs Angebot am Hetzelstift: „Das Praktische Jahr (...) bietet ein vorbildliches Lehrangebot, welches die Studierenden sehr gut auf den Einstieg in die Facharztweiterbildung vorbereitet.“ Das Hetzelstift zeichne sich dabei durch „herausragende Leistungen“ aus und sei ein „inspirierendes Vorbild für andere Kliniken“.

Die Jury kam durch verschiedene Informationen zu ihrem Urteil – dazu zählen außer den Angaben, wie das PJ vor Ort genau organisiert und gestaltet wird, auch die Berichte, die Studenten über ihr Praktisches Jahr verfassen. Diese Berichte ergaben fürs Neustadter Krankenhaus fünf von fünf möglichen Sternen. Die Bestnote also. Justinger freut sich sehr über diese Einschätzungen: „Die jungen Kollegen arbeiten bei uns komplett mit. Sie dürfen noch nicht wie Ärzte tätig sein, aber wir haben alle in Teams integriert.“ Im April habe man erfahren, „dass wir unter den Top 5 sind daher sollten wir weitere Informationen, etwa zum PJ-Unterricht, einreichen“. Dass es nun zur Auszeichnung gereicht habe, mache alle stolz: „Denn deutschlandweit haben wir 8100 Abteilungen mit PJ.“

Quelle für Mitarbeiter

Justinger hebt die Leistung des „ganzen Teams“ hervor. So organisiere Anästhesie-Chefarzt Dierk Vagts das PJ. „Uns zeigt die Auszeichnung, dass wir die Leute wirklich gut integrieren und gut ausbilden.“ Daher sei es wichtig, dass man dies über den Preis auch nach außen darstellen könne. Justinger verweist auf sein Team in der Chirurgie, in dem drei Personen übers PJ dauerhaft als Ärzte zum Hetzelstift gekommen seien. „Ein PJ ist eine optimale Voraussetzung, sich kennenzulernen, und für mich die beste Quelle, um an gute Mitarbeiter zu kommen. Daher freut uns alle dieser Preis so sehr“, sagt Justinger. Man sehe die Auszeichnung zudem als „Qualitätsverpflichtung für die Ausbildung“.