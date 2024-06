Spannendes Abenteuer für eine kleine Delegation des Neustadter Käthe-Kollwitz-Gymnasiums. Die Redaktion der Schülerzeitung Klartext ist im Plenarsaal des Bundesrats in Berlin ausgezeichnet worden – und zwar als beste Online-Schülerzeitung der Gymnasien in Deutschland. „Gewonnen haben besonders gut recherchierte Artikel und Gesamtausgaben von Print- und Onlinezeitungen in sechs Schulkategorien“, schreiben die Organisatoren des Preises: die Jugendpresse. Insgesamt gab es 650 Einreichungen beim Wettbewerb. Betreuende Lehrkraft bei „Klartext“ ist Martin Thomas. Chefredakteur ist Ruben Wagner. Die Schülerzeitung kommt auf über 100 Seitenaufrufe in der Woche, manche Artikel wurden schon tausendfach gelesen. Bei der Schülerzeitung machen Schüler ab der achten Klasse mit. „Das ist eine große Anerkennung für unsere Arbeit. Ich bin sehr stolz auf die Redaktion“, sagte Wagner im April zur RHEINPFALZ, als bekannt wurde, dass das „Käthe“ diesen Preis gewonnen hat. Am Freitag fand nun die offizielle Ehrung in Berlin statt.