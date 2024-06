Auf Anfrage der Grünen hat Verkehrsplanerin Christine Locher am Dienstagabend im Ausschuss für Bau, Planung und Verkehr über den aktuellen Stand beim Thema Radschutzstreifen in zwei Innenstadt-Straßen informiert. Was sie berichtete, stieß auf Zustimmung. Dabei können Locher zufolge in der Schillerstraße bergauf ab der Alban-Haas-Straße bis zur Einmündung nicht alle Wünsche im Sinne der Radfahrer erfüllt werden. Dies liege unter anderem an einer Neuanordnung der Parkflächen auf der 330 Meter langen Strecke. Denn die Verwaltung will mit der Neueinzeichnung der Parkflächen auch sicherstellen, dass auf dem Gehweg eine Mindestbreite von 1,30 Meter gewährleistet wird.

Was für Fußgänger wichtig ist, hat zur Folge: Es fehlen gut 30 Zentimeter bei der Fahrbahnbreite, um einen durchgehenden Schutzstreifen für Fahrradfahrer aufbringen zu können, so Locher. Als Kompromiss habe die Stadt nun eine Lösung erarbeitet, wonach „der Schutzstreifen zwar kommt, aber nur noch da, wo nicht geparkt wird“. Bau- und Verkehrsdezernent Bernhard Adams sagte, dass eine andere Lösung nicht möglich sei, da die Stadt die Vorgaben der Straßenverkehrsordnung einhalten müsse: „Es ist keine einfache Stelle. Platz für Radfahrer ist da, aber eben kein echter Schutzstreifen.“

Der könne dafür auf dem ein Kilometer langen Abschnitt der Landauer Straße zwischen Hauptbahnhof und Winzinger Straße realisiert werden. Laut Locher ist die Planung fertig. Die Stadt warte noch auf die Freigabe durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM). Laufe alles nach Plan, könnten die Markierungsarbeiten Ende des Jahres erfolgen. Generell seien Schutzstreifen wichtig, betonte Locher: „Sie erhöhen die Sicherheit und die Qualität für den Radverkehr.“