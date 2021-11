Auch wenn es wirklich schmerzen würden: Der verkaufsoffene Sonntag sollte abgesagt werden. Noch ist Zeit.

Nach aktueller Lage wird der verkaufsoffene Sonntag am 28. November in Neustadt stattfinden. Wie in fast allen anderen kreisfreien Pfälzer Städten auch. Dass die Aktion nicht abgesagt wird, ist zum Teil nachvollziehbar: Handel und Gewerbe gehen auf dem Zahnfleisch, sie brauchen Kundschaft. Und viele Geschäftsleute achten darauf, dass es in ihren Läden corona-konform zugeht. Der Rest spielt sich im Freien ab. Angesichts der Konkurrenz wird Neustadt am Sonntag auch nicht im Mittelpunkt stehen. Trotzdem bleibt es eine Gratwanderung. Gerade mit Blick aufs Hetzelstift und das bundesweite Klinik-Geschehen muss das Risiko nicht noch weiter erhöht werden.